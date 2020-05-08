Think Digital 2020: первая глобальная цифровая конференция IBM

Последние два весенних месяца 2020 года по традиции являются самым значимым периодом для технических конференций, большая часть из которых проходит в Сан-Франциско. Одной из них является ежегодное мероприятие IBM Think. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в названии крупнейшей конференции разработчиков IBM появилось слово Digital. Так что в этот раз мероприятие, проведенное в on-line формате 5 и 6 мая, действительно стало событием всемирного масштаба, позволившим привлечь к себе намного большую аудиторию по сравнению с прошлым годом, когда в Центре Москоне в Сан-Франциско собралось 30 тысяч человек.

Новый формат позволил не только значительно расширить количество участников, но и предоставил им возможность принять участие в мероприятии без затрат на перелеты и проживание в гостиницах. В ходе прямой трансляции нескольких параллельных потоков в прямом эфире организаторы IBM Think Digital 2020 рассказали, как преодолеть текущие сложности и использовать IТ для стабильного развития бизнеса. В интерактивные форматы трансформировались сессии вопросов-ответов, on-line встречи с топ-менеджерами компании, технические секции, программы сертификации и секции, посвященные индустриальным решениям. Также в рамках on-line конференции прошли различные тренинги и лабораторные занятия.

Но главными выступлениями конференции стали доклады генерального директора IBM Арвинда Кришны (Arvind Krishna) и президента IBM Джима Уайтхёрста (Jim Whitehurst).

«Нет сомнений в том, что нынешняя пандемия — это мощная разрушительная сила и беспрецедентная трагедия. Но это также и критический поворотный момент. Это возможность разработать новые решения, новые методы работы и развить новые партнерские отношения, которые будут приносить пользу вашей компании и заказчикам не только сегодня, но и в течение многих лет», — подчеркнул в своей речи Арвинд Кришна.

Президент IBM поделился самыми свежими новостями о ключевых возможностях решений в гибридном облаке и с искусственным интеллектом, созданных с использованием технологий Red Hat, и рассказал, как они помогают организациям различных отраслей добиться эффективных результатов.

«Есть только один способ подготовить компанию к будущему, которое вы не сможете предсказать — это использование единой открытой IТ-архитектуры, которая простирается от центра обработки данных до самых дальних точек корпоративной сети. Это архитектура, которая позволяет вам один раз создавать приложения и запускать их где угодно, а также служить источником инноваций в любой части вашей экосистемы», — продолжил мысль генерального директора президент IBM Джим Уайтхёрст.

Среди спикеров IBM Think Digital 2020 также стоит отметить исполнительного председателя совета директоров IBM Джинни Рометти; адвоката компании Doughty Street Chambers Амаль Клуни; писательницы, актрисы и нейробиолога Маим Бялик; а также Имоджен Хип — британской певицы, автора песен, композитора, продюсера и основательницы экспериментальной блокчейн-платформы Mycelia для дистрибуции музыкальных произведений. Эксперты и партнеры IBM представили практически весь спектр прорывных идей и технологий корпорации, а также сценарии их использования. Вот лишь некоторые из тем, которые обсуждались в рамках IBM Think Digital 2020:

Как технологии блокчейна помогают оптимизировать бизнес-процессы и оптимизировать имеющиеся системы.

Как с помощью механизмов искусственного интеллекта и решений Watson подготовить данные к использованию в гибридных мультиоблачных средах.

Как цифровое мышление поможет стимулировать инновации в вашей организации.

Как обеспечить простую и эффективную защиту от киберугроз.

Как повысить эффективность создания инновационных сервисов с помощью систем быстрого кодирования и как задействовать для этого продукты с открытым кодом.

«Искусственный интеллект, облака и 5G — в числе самых мощных, ключевых технологий, которые наши заказчики используют для трансформации своего бизнеса. К таким технологиям мы также можем отнести блокчейн и квантовые вычисления, которые будут играть важную роль в цифровых платформах будущего», — отметил генеральный директор IBM Арвинд Кришна.

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Тема квантовых вычислений, как и других ключевых технологий, обозначенных генеральным директором корпорации, неоднократно поднималась на страницах InfoCity. И в рамках IBM Think Digital 2020 мы обратились с просьбой прокомментировать современные тренды в области квантовых вычислений почетного сотрудника IBM, руководителя департамента науки и технологий лаборатории IBM Research в Цюрихе Хайке Рил (Heike Riel).

— Сейчас идут разговоры о возможности квантовых компьютеров рассчитывать возможные риски, например, для организаций финансовой сферы. Они реально готовы к этому или такая возможность пока только рассматривается инженерами IBM?

— Современная среда финансовых услуг воплощает философию выживания наиболее приспособленных. Компании и организации борются, пусть за крошечные, но все-таки конкурентные преимущества, используя лучшие имеющиеся технологии. В то же время некоторые игроки уже изучают возможности квантовых вычислений следующего поколения, чтобы значительно сократить время, необходимое для чрезвычайно сложных вычислений, и значительно повысить их точность в будущем.

Несмотря на то, что квантовые вычисления являются популярной областью исследований, до их реального влияния на индустрию финансовых услуг еще остается несколько лет. Однако есть веские причины, чтобы начать оценивать их уже сегодня, тем более, что уже имеются первые успехи в применении квантовых вычислений.

Квантовые вычисления могут, к примеру, быть особенно полезны при решении задач оптимизации, таких, как управление и диверсификация инвестиционных портфелей. Их можно использовать при сложных расчетах риска, в том числе условной стоимости в риске (C-VaR), также известной как ожидаемый дефицит.

В недавней научной статье мои коллеги продемонстрировали, что оптимизация анализа цен и рисков в конечном итоге может быть выполнена на квантовом компьютере с квадратичным ускорением, что требует значительно меньшего количества выборок. Для классического моделирования Монте-Карло могут потребоваться миллионы образцов, а на квантовом компьютере же может быть достаточно нескольких тысяч. Сокращение длительности циклов расчетов, таких как анализ деривативов, от половины суток до почти реального времени, может снизить риск и потребности в фондировании операций. Результатом может быть огромная экономия, учитывая, что во всем мире каждый год идет торговля с миллиардами опционных контрактов.

Ранние адепты квантовых вычислений в финансовой индустрии не только с большей вероятностью воспользуются разнообразными возможностями этой технологии, но и будут более склонны определять направление развития отрасли путем установления новых стандартов. Хотя до появления полностью отказоустойчивых универсальных квантовых компьютеров еще ждать много лет, важно, чтобы организации подключились к применению квантовых вычислений, поскольку сейчас выявляются важные и многообещающие варианты использования, разрабатываются инструменты и алгоритмы, а также создаются проприетарные экосистемы.

— Год назад IBM объявила, что реальные результаты квантовых вычислений в коммерческих приложениях мы сможем увидеть уже в 2021 году. Как идет этот процесс и какие приложения станут первыми в этом списке?

Полагаю, что вы ссылаетесь на высказывание председателя IBM Джинни Рометти в январе 2019 года о том, что у нас есть от двух до пяти лет, прежде чем мы начнем видеть, как коммерческие предприятия делают реальные квантовые коммерческие приложения. И да, я думаю, что мы движемся по плану. Мы обязались удваивать квантовый объем (QV) наших систем каждый год и в январе 2020 года мы объявили квантовый объем 32.

QV — это аппаратно-независимая метрика, которую мы определили для измерения производительности реального квантового компьютера. Каждая система, которую мы разрабатываем, ведет нас по пути более эффективного решения сложных задач с помощью квантовых вычислений; следовательно, необходимость в системных бенчмарках является критически важной, а простого указания количества кубитов недостаточно.

Наше достижение QV 32 является значительным не только потому, что это еще одна точка на кривой, но и потому, что оно подтверждает, что квантовые системы переросли в новую фазу, в которой усовершенствования в области развития будут приводить к созданию все более эффективных экспериментальных платформ для квантовых вычислений. А это позволит провести и серьезные исследования, и мост к квантовому преимуществу.

По мере роста показателя QV становится понятно, что первые приложения квантовых вычислений, которые мы можем ожидать, находятся в области моделирования химических процессов, расчетов финансового риска и оптимизации цепочек поставок.

— Большое спасибо за ответы!

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IBM Think Digital 2020 завершилась, убедительно доказав, что цифровая трансформация становится необходимостью сегодняшнего дня. Хотелось бы нам того или нет, но пандемия становится серьезным толчком для ускорения этих процессов во всем мире. И подытожить можно словами президента IBM Джима Уайтхёрста: «Пандемия COVID-19 стала экстремальным стрессовым испытанием для организаций во всем мире, подчеркнув критическую потребность в открытых технологических архитектурах, которые помогут управлять даже самыми сложными бизнес-средами».