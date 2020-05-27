Tesla снизила цены на свои электромобили

Компания Tesla объявила о снижении цен на свои электромобили в Северной Америке на 6%, сообщает Reuters. Пандемия COVID-19 разрушительно отразилась на экономике большинства стран мира и как отмечают эксперты, особенно сильно из-за этого пострадала автомобильная промышленность.

Самая популярная и доступная по цене модель Model 3 стала дешевле на 2000 долларов вне зависимости от установленного силового агрегата. Теперь стоимость модели начинается с 37990 долларов. Стартовая цена седана Model S сейчас составляет 74990 долларов, тогда как ранее она была 79990 долларов. Цены на кроссовер Model X теперь начинаются с 79990 долларов, ранее базовая комплектация обходилась в 84990 долларов.

Лишь электрокар Model Y, который недавно поступил в серийное производство, сохранил прежнюю цену. На него поступило достаточно большое количество заказов, поэтому компания решила пока не снижать его стоимость.

В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.