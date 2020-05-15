Tesla может снизить стоимость Model 3 благодаря батареям нового типа

Компания Tesla планирует в конце 2020 – начале 2021 года представить новый, более дешевый, долговечный и емкий аккумулятор. По данным агентства Reuters, это приведет к уменьшению стоимости электромобилей до уровня машин с ДВС. Новый аккумулятор компания разрабатывает совместно с коллегами из китайской Amperex Technology Ltd.

Сначала аккумулятор будут ставить только на седаны Model 3 китайской сборки, а позже он появится и у других электромобилей бренда, продающихся в Китае и Северной Америке.

Ресурс инновационной батареи, если верить источнику, увеличен до миллиона миль (1,6 млн км), а количество циклов зарядки — с 1,6 тысячи до 6 тысяч. Илон Маск рассчитывает, что она позволит Tesla стать одной из ведущих энергетических компаний мира.

Компания также планирует внедрить высокоскоростные, автоматизированные процессы производства аккумуляторов, позволяющие существенно снизить затраты на рабочую силу.

Официально компания Tesla не комментирует данную информацию.