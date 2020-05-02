Summer Game Fest — 4-месячный цифровой фестиваль игр

Организатор The Game Awards Джефф Кейли (Geoff Keighley) анонсировал 4-месячный фестиваль видеоигр Summer Game Fest, который начнется в мае и продлится до 24 августа. Организацией фестиваля совместно с Джеффом Кейли занимается творческая студия Iam8bit, которая ранее сотрудничала с ESA и работала над выставочными площадками E3.

Трансляции мероприятий с фестиваля будут проходить на всех крупнейших площадках: Facebook, Mixer, Twitch, Twitter и YouTube. Помимо шоу в рамках Summer Game Fest будут анонсированы игры, интервью с разработчиками, а также демоверсии грядущих игр, которые будут доступны в течение ограниченного времени на Xbox One и на ПК в Steam.

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Summer Game Fest 2020 будет включать новости от следующих издателей: 2K Games, Activision Blizzard, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Blizzard Entertainment, Bungie, CD Projekt RED, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Valve, Square Enix и Warner Bros. Interactive Entertainment.

Фестиваль стартует 7 мая вместе с Inside Xbox, где покажут первые игры для Xbox Series X, включая Assassin’s Creed Valhalla. Расписание остальных событий представят в ближайшее время.