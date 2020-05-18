18.05.2020

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Студия-разработчик Minecraft изменила название и логотип

Minecraft

Разработчики всемирно известной игры Minecraft приняли решение о смене логотипа и названия своей студии Mojang. Разработка игры Minecraft началась в мае 2009 года. Таким образом, данному проекту насчитывается уже 11 лет.

«Зачем нам новое название и логотип? А почему бы и нет?», — сказал глава отдела креативной коммуникации Томас Виборг (Thomas Wiborgh).

Студия занимается несколькими проектами, а ее офисы находятся в различных странах мира. Теперь полное название студии – Mojang Studios. Вместе с именем вполне ожидаемо был изменен и логотип компании-разработчика.

В настоящее время Mojang Studios занимается различными проектами. Помимо самой игры Minecraft она также развивает игры Minecraft Earth (для iOS и Android) и Minecraft Dungeons (для ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch), планирует снять художественный фильм, готовит «эпическое живое шоу» и обдумывает идеи для совершенно новых игр.

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