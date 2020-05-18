Студия-разработчик Minecraft изменила название и логотип

Разработчики всемирно известной игры Minecraft приняли решение о смене логотипа и названия своей студии Mojang. Разработка игры Minecraft началась в мае 2009 года. Таким образом, данному проекту насчитывается уже 11 лет.

«Зачем нам новое название и логотип? А почему бы и нет?», — сказал глава отдела креативной коммуникации Томас Виборг (Thomas Wiborgh).

Студия занимается несколькими проектами, а ее офисы находятся в различных странах мира. Теперь полное название студии – Mojang Studios. Вместе с именем вполне ожидаемо был изменен и логотип компании-разработчика.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В настоящее время Mojang Studios занимается различными проектами. Помимо самой игры Minecraft она также развивает игры Minecraft Earth (для iOS и Android) и Minecraft Dungeons (для ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch), планирует снять художественный фильм, готовит «эпическое живое шоу» и обдумывает идеи для совершенно новых игр.