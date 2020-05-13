Strategy Analytics: в первом квартале 2020 года рынок ноутбуков сократился на 2%

По подсчетам специалистов аналитической компании Strategy Analytics, в первом квартале 2020 года рынок ноутбуков в годовом выражении сократился всего на 2%. Аналитики предупреждают, что проблемы еще впереди. Во втором квартале падение потребительского спроса проявилось по всему миру, поставив ведущих поставщиков ноутбуков в тяжелую ситуацию.

Аналитики Strategy Analytics видят встречное действие двух факторов: с одной стороны, производители, организующие удаленную работу сотрудников, закупают больше ноутбуков; с другой стороны, потребители, испытывая финансовую неопределенность, воздерживаются от покупок, которые можно отложить.

За первый квартал было отгружено 37,9 млн. ноутбуков. Лидером рынка является компания Lenovo, которая за год нарастила поставки с 8,8 млн. штук до 8,9 млн. штук, в результате чего ее доля на рынке увеличилась с 22,8% до 23,5%.

HP находится на втором месте. За год компания сократила поставки с 8,2 млн. штук до 8,1 млн. штук, но ее доля даже немного увеличилась — с 21,2% до 21,3%.

Третье место занимает компания Dell — за год нарастила поставки с 6,5 млн. штук до 6,9 млн. штук, ее доля увеличилась с 16,9% до 18,2%.

На четвертом месте компания Apple. Поставки ноутбуков за год сократились с 3,6 млн. штук до 3,0 млн. штук. В результате доля Apple уменьшилась с 9,3% до 8,0%.

Замыкает первую пятерку Asus. Компания за год сократила поставки с 3,0 млн. штук до 2,5 млн. штук, ее доля уменьшилась с 7,6% до 6,6%.