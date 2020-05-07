07.05.2020

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Starbucks идет по пути отказа от наличных денег

Starbucks

Популярная во всем мире сеть кофеен Starbucks планирует уменьшить зависимость от наличных денег, чтобы защитить сотрудников и клиентов от коронавируса. Об этом заявил генеральный директор компании Кевин Джонсон, который отметил, что хочет сделать приложение главным способом оплаты в Starbucks во вновь открывающихся в конце этой недели с США кофейнях.

Следует отметить, что, конкурируя с Apple Pay и Google Pay, Starbucks развивает аналогичный сервис для оплаты заказов. Приложением сети уже пользуются 20 млн. человек, что делает его одним из самых быстрорастущих в отрасли. После пандемии безналичный способ оплаты станет еще более востребованным, уверены в компании.

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