Starbucks идет по пути отказа от наличных денег

Популярная во всем мире сеть кофеен Starbucks планирует уменьшить зависимость от наличных денег, чтобы защитить сотрудников и клиентов от коронавируса. Об этом заявил генеральный директор компании Кевин Джонсон, который отметил, что хочет сделать приложение главным способом оплаты в Starbucks во вновь открывающихся в конце этой недели с США кофейнях.

Следует отметить, что, конкурируя с Apple Pay и Google Pay, Starbucks развивает аналогичный сервис для оплаты заказов. Приложением сети уже пользуются 20 млн. человек, что делает его одним из самых быстрорастущих в отрасли. После пандемии безналичный способ оплаты станет еще более востребованным, уверены в компании.