Стало известно, в каком формате пройдет сентябрьская выставка IFA 2020

Формат мероприятия, которое пройдет с 3 по 5 сентября в Берлине, будет сильно отличаться от предыдущих лет из-за продолжающейся пандемии COVID-19, в результате которой почти все другие крупные технологические конференции в этом году были отменены или переведены в on-line режим. В то же время IFA 2020 станет первой крупной выставкой и конференцией в индустрии технологий, которая пройдет с жесткими ограничениями на посещение.

Судьба выставки была неизвестна до последнего момента, правда, организаторы в лице Messe Berlin обещали, что мероприятие получит форму некой «новой инновационной концепции». После того, как из-за проблем, связанных с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции и того факта, что правительство Берлина запретило проведение мероприятий с участием более 5000 участников как минимум до 24 октября 2020 года, было принято окончательное решение о формате проведения выставки.

IFA 2020 будет закрыта для массового посещения и будет работать в гораздо более ограниченных масштабах. В этом году принять участие в конференции можно будет только по приглашениям, а сама выставка будет разделена на 4 небольших мероприятия, к участию в которых будут допущено не более 1000 человек в день. Кроме того, организаторы конференции говорят, что они тесно сотрудничают с органами общественного здравоохранения в Германии, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, тщательный контроль над посетителями и другие эффективные меры общественной гигиены на конференции.

“And remember: Innovation has not stopped. Our industry urgently needs a platform where it can showcase its innovation, so that it can recover and rebound.” pic.twitter.com/huIDAZiycU

— IFA Berlin (@IFA_Berlin) May 19, 2020