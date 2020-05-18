18.05.2020

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Специалисты iFixit проверили на ремонтопригодность Microsoft Surface Go 2

Microsoft Surface Go 2

В начале этого месяца был представлен планшетный компьютер Microsoft Surface Go 2. Специалисты iFixit разобрали устройство и обнаружили, что экран Surface Go 2 может быть легко отделен от корпуса после небольшого нагрева. Было также отмечено несложное извлечение батареи, которая находится под экраном, для ее замены не требуется разбирать весь планшет. Кроме того, множество пластин, которые защищают отдельные комплектующие внутри устройства и крепятся крошечными зажимами, не повреждаются при снятии и могут быть использованы повторно.

Все порты гаджета оказались припаяны к материнской плате. По этой причине у Surface Go 2, как и у предшественника, невозможна замена накопителя или расширение его объема.

Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность Microsoft Surface Go 2 только в три балла по десятибалльной шкале. Для сравнения: предыдущая версия устройства была оценена в один балл из десяти из-за низкой ремонтопригодности.

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