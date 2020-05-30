30.05.2020

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SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту

SpaceX

Компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX успешно запустила космический корабль Crew Dragon с мыса Канаверал (Флорида, США) с двумя астронавтами NASA на борту.

Это первый случай, когда космонавты отправлены в космос с территории США после завершения программы космических челноков NASA Shuttle в 2011 году. Все это время американцев доставляли к МКС российские корабли «Союз».

Также это первый в истории пилотируемый запуск SpaceX, и первый такой запуск, осуществленный частной компанией.

Crew Dragon доставит на МКС астронавтов NASA Дага Херли (Doug Hurley) и Боба Бенкена (Bob Behnken). Корабль будет лететь до космической станции около суток. Он должен причалить к МКС в автоматическом режиме.

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