SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту

Компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX успешно запустила космический корабль Crew Dragon с мыса Канаверал (Флорида, США) с двумя астронавтами NASA на борту.

Это первый случай, когда космонавты отправлены в космос с территории США после завершения программы космических челноков NASA Shuttle в 2011 году. Все это время американцев доставляли к МКС российские корабли «Союз».

Также это первый в истории пилотируемый запуск SpaceX, и первый такой запуск, осуществленный частной компанией.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020