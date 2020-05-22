Создан бионический глаз с чувствительностью лучше, чем у человека

Инженеры из Гонконгского университета науки и технологии создали бионический глаз с чувствительностью лучше, чем у человека. По словам исследователей, в будущем эта технология будет применяться для создания протезов и гуманоидной робототехники. Подробнее о технологии можно прочитать в журнале Nature.

Бионический глаз уже прошел соответствующие тесты и испытания. По сути, это устройство представляет собой трехмерную искусственную сетчатку, которая имеет очень плотный массив чрезвычайно чувствительных к свету нанопроводов. Изогнутая мембрана создана из оксида алюминия и оснащена миниатюрными датчиками из перовскита, светочувствительного материала, который используется в солнечных элементах.

Провода, имитирующие зрительную кору головного мозга, передают визуальную информацию, собранную этими датчиками, на компьютер для обработки. А нанопровода настолько чувствительны, что могут превзойти оптический диапазон длин волн человеческого глаза, позволяя бионическому глазу реагировать на длины волн 800 нм, то есть работать на пороге между визуальным светом и инфракрасным излучением.

Бионический глаз может видеть предметы в темноте, когда человеческий глаз уже ничего не различает. По словам разработчиков, обладатель такого глаза приобретет способность ночного видения. Исследователи также утверждают, что глаз может реагировать на изменения света быстрее, чем человеческий, что позволяет ему адаптироваться к изменяющимся условиям за меньшее время.

Каждый квадратный сантиметр искусственной сетчатки может вмещать около 460 млн. наноразмерных датчиков. Для сравнения: в сетчатке человека примерно 10 млн. клеток на квадратный сантиметр.

На данное время ученые работают над возможностью подключения бионического глаза к визуальной системе человека.