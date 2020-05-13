Сотрудники Azercell приняли участие в акции по сдаче крови детям с наследственными заболеваниями крови

12 мая компания Azercell провела акцию по сдаче крови при организационной поддержке Общественного Объединения Федерации Талассемии Азербайджана с целью помощи детям, страдающим талассемией и гемофилией. Сотрудники Azercell, включая президента компании Вахида Мурсалиева и некоторых директоров департаментов, добровольно приняли участие в этой гуманитарной акции, чтобы поддержать детей, нуждающихся в донорской крови.

В акции, проводимой представители Центрального Банка Крови, приняли участие большое количество сотрудников Azercell. Во время процедуры, которая проводилась с использованием профессионального медицинского оборудования были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности доноров и медицинского персонала. Гематологи брали кровь у доноров после тщательного медицинского обследования. Собранная кровь будет направлена детям, зарегистрированным в отделении Центрального Банка Крови Национального Центра Гематологии и Трансфузиологии и нуждающимся в переливании крови.

Цель акции — не только помочь детям, страдающим талассемией, гемофилией и другими наследственными заболеваниями крови, но и привлечь внимание общественности к этой социальной проблеме. Так как недостаток донорской крови, вызванный введением карантинного режима, может оказать негативное влияние на гематологических пациентов зависимых от трансфузии крови.