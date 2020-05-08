Sony WF-SP800N: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Компания Sony представила новые полностью беспроводные наушники WF-SP800N, ориентированных на спортсменов. Модель входит в средний ценовой сегмент. Они характеризуются наличием активного шумоподавления, защитой по стандарту IP55 и поддержкой голосового помощника Google Assistant. Новинка также получила фирменные технологии улучшения звучания.

Sony WF-SP800N представляют собой традиционные внутриканальные затычки с силиконовыми амбушюрами. Наушники дополнительно оснащены креплением, которое не позволяют им выпасть даже во время пробежки или тренировки.

Наушники поддерживают функцию активного шумоподавления с возможностью регулировки ее интенсивности через фирменное мобильное приложение. Поддерживается «прозрачный» режим, при активации которого становятся слышны окружающие звуки. Предусмотрено усиление басов за счет технологии Extra Bass, объемное звучание 360 Reality Audio и возможность вызова голосовых помощников. Заявлена влагозащита по стандарту IP55.

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Заряда аккумулятора хватает на 9 часов с включенным шумоподавлением и на 13 часов — с выключенным. Зарядный кейс добавляет еще 9 часов работы (или 13 часов без ANC). Быстрая зарядка позволяет всего за 10 минут получить дополнительный час воспроизведения музыки.

Наушники Sony WF-SP800N доступны в четырех расцветках: черной, белой, синей и оранжевой. Стоимость составляет 200 долларов.