Sony проведет презентацию игр для PlayStation 5 третьего июня

Компания Sony планирует провести презентацию, посвященную играм для PlayStation 5 уже 3 июня, об этом сообщает Bloomberg. Возможно, компания также покажет и саму консоль.

В сети уже появился список из 38 наименований, которые будут доступны на PlayStation 5. Предполагается, что о них расскажут в июньском номере PlayStation: The Official Magazine. Будут ли они представлены на цифровом мероприятии 3 июня — неизвестно.

Sony пока не делала никаких официальных анонсов о ближайших презентациях. Ожидается, что первый показ консоли PlayStation 5 состоится в ближайший месяц. Точная дата не оглашается, так как она может измениться из-за пандемии COVID-19. Релиз консоли по-прежнему назначен на конец 2020 года.