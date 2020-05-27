Sony представила видеокамеру для блогеров ZV-1

Sony представила видеокамеру ZV-1. По словам компании, это легкое и компактное устройство для записи видео разработано в расчете на создателей контента и видеоблогеров. Технически BloggerCam ZV-1 очень близка к семейству камер RX100. Здесь используется та же матрица EXMOR R с обратной засветкой и форматом 1”. Ее разрешение составляет 20,1 Мр. Диапазон эквивалентных фокусных расстояний объектива равен 24-70 мм при светосиле f/1.8-f/2.8.

Поддерживается видеосъемка в разрешении до 4K с частотой до 30 кадров в секунду. Присутствует мощная оптоэлектронная система стабилизации изображения, позволяющая снимать качественные видео прямо на ходу. Удобство съемки также обеспечит поддержка универсальных рукояток Bluetooth.

Камера поддерживает интервальную видеосъемку, а также суперзамедленную съемку со скоростью до 1000 кадров в секунду. При подключении к компьютеру по USB, камера позволяет вести стримы.

Наличие у Sony BloggerCam ZV-1 поворачивающегося на 270 градусов экрана диагональю 3” делает более комфортной съемку автопортретов. Последнюю также упрощает присутствие светового индикатора на фронтальной стороне камеры и несколько режимов быстрой гибридной автофокусировки (по лицу, глазам и объектам в кадре) которые позволяют переключать фокус с лица или объекта съемки на задний план для создания красивого эффекта.

Для блогеров, снимающих видеообзоры на те или иные продукты, предусмотрен режим Product Showcase. Он расширяет угол обзора и моментально переключает фокус на ближний объект в кадре.

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Обычный микрофон в Sony BloggerCam ZV-1 заменен на направленный трехкапсульный. Для него компания специально подготовила ветрозащитный экран для съемки на улице. Такой микрофон позволяет записывать только звук перед камерой, отсекая фоновый шум.

Размеры камеры составляют 105,5х60,0х43,5 мм, а вес новинки равен 267 граммов. Цена Sony BloggerCam ZV-1 для рынка Европы составляет 800 евро. Камера появится в продаже 11 июня.