13.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияSony представила бренд PlayStation Studios

Sony представила бренд PlayStation Studios

Sony PlayStation Studios

Sony объявила, что теперь внутренние игровые студии компании объединены под брендом PlayStation Studios. Инициатива полноценно запустится в конце года одновременно с выходом PlayStation 5.

Sony опубликовала короткий ролик с демонстрацией своего нового бренда. Представленное видео демонстрирует кадры из The Last of Us, Horizon Zero Dawn, God of War и нескольких других, а в конце ролика появляется логотип PlayStation Studios.

Короткое видео будет проигрываться перед запуском игр от студий самой Sony: Insomniac, Naughty Dog, Sucker Punch, Sony Santa Monica и других. Однако кадры в нем могут меняться. На место старых героев имеют шанс прийти новые, о чем упомянул Эрик Лемпел (Eric Lempel), руководитель маркетингового отдела Sony Interactive Entertainment. При выпуске своих игр на других платформах Sony также намерена использовать бренд. Логотип будет использоваться в маркетинге и на обложках.

По словам компании, бренд поможет обычным потребителям понять, какие игры выпускают именно студии Sony.

Инициатива не будет готова к выходу The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima и Horizon Zero Dawn на РC, однако некоторые игры для PS4 уже будут выходить под новым брендом.

ТЕГИ:
Конференция Adobe MAX 2020 пройдет только в онлайн-формате
Новости по теме
Новинки
PlayStation 5-in təqdimat tarixi
Акустические системы
Sony WF-SP800N: беспроводные нау
Гаджеты
PlayStation 5-in təqdimatının də
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!