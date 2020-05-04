Softprom становится официальным дистрибьютором SIGA OT Solutions

В апреле 2020 года Softprom, Value Added Distributor в Восточной Европе, и SIGA OT Solutions, компания, занимающаяся аналитикой промышленных активов и кибербезопасностью, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения.

Благодаря прямому мониторингу необработанных электрических сигналов от датчиков — в отличие от пакетов данных — SigaPlatform обеспечивает новую и непревзойденную видимость физических процессов для поддержки интеллектуального, критически важного для бизнеса, принятия решений.

SIGA обеспечивает непосредственное понимание технологического процесса — выработки электроэнергии, переработки нефти и газа, водоснабжения, промышленного производства, систем управления зданием и многого другого.

Продукты SIGA включают в себя SigaGuard, комплексное решение для кибербезопасности для сред эксплуатационных технологий (OT), предлагающее самые современные средства обнаружения и анализа кибератак, а также SigaInsight, автономное решение IIoT для операционных сред ICS, а также передовую промышленную аналитику.

Технология SIGA выявляет аномалии (Safety и Security) на самой ранней стадии, чтобы операторы могли предотвратить нанесение ущерба людям, оборудованию, окружающей среде и репутации компании. SIGA OT Solutions использует машинное обучение и прогнозную аналитику для выявления аномалий процесса в режиме реального времени, будь то из-за технической неисправности или кибератаки.

Совместное дистрибьюторское партнерство между Softprom и SIGA позволит в будущем разработать надежные отраслевые решения 4.0 в восточноевропейском регионе. Интеграционные возможности и профессиональный опыт Softprom в среде ICS в сочетании с уникальной технологией SIGA улучшат локальные отрасли промышленности и критическую инфраструктуру с помощью превосходных инструментов, позволяющих справляться как с обычными проблемами, так и с необычными ситуациями, такими как эпидемия Covid-19, с помощью интеллектуальных технологий. возможности удаленного мониторинга.

Основные преимущества решения SigaPlatform для клиентов: