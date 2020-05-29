В мае 2020 года компания Softprom, Value Added Distributor на территории Восточной Европы, и RedSeal, компания по разработке системы визуализации и анализа рисков сетевой безопасности, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Согласно контракту, Softprom становится официальным дистрибьютором RedSeal и займется продвижением решений на территории ряда стран, включая Азербайджан.

«RedSeal расширяет наш портфель ведущих решений в области кибербезопасности, которые мы предлагаем лидерам на рынках Центральной и Восточной Европы и СНГ», — говорит Павел Жданович, CEO компании Softprom.

Благодаря RedSeal службы безопасности, а также команды управления получают наиболее целостное представление о киберрисках своей организации — в физических, облачных и виртуальных сетях — включая удаленные конечные точки. Более 220 корпораций и правительственных учреждений Global 2000, которые зависят от самой сложной системы безопасности, зависят от RedSeal.