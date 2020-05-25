Softprom становится авторизованным партнером Zoom
22 мая 2020 года Softprom (Value Added IT Partner) и Zoom Video Communications, Inc., самая популярная платформа видеосвязи, объявили о подписании партнерского соглашения.
Zoom изменил способ связи и общения организаций по всему миру, и объединяет все, что вам нужно для общения в одной платформе. Благодаря Zoom большинство компаний увеличивают использование видеосвязи на 85%, а VoIP используется в 6 раз больше, чем телефония, поэтому люди присоединяются быстрее и работают более продуктивно, что значительно снижает затраты компаний на средства телекоммуникаций. Zoom помогает компаниям и организациям объединять свои команды во всех уголках планеты, чтобы добиться большего.
«Мы очень рады пополнить наш портфель Zoom. Это позволит нашим клиентам открыть новые возможности. Нет ничего более значимого сегодня чем общение между людьми», — отметил Павел Жданович, управляющий директор Softprom.