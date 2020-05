Softprom становится авторизованным партнером Zoom

22 мая 2020 года Softprom (Value Added IT Partner) и Zoom Video Communications, Inc., самая популярная платформа видеосвязи, объявили о подписании партнерского соглашения.

Zoom изменил способ связи и общения организаций по всему миру, и объединяет все, что вам нужно для общения в одной платформе. Благодаря Zoom большинство компаний увеличивают использование видеосвязи на 85%, а VoIP используется в 6 раз больше, чем телефония, поэтому люди присоединяются быстрее и работают более продуктивно, что значительно снижает затраты компаний на средства телекоммуникаций. Zoom помогает компаниям и организациям объединять свои команды во всех уголках планеты, чтобы добиться большего.