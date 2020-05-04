Смартфон OPPO A92: экран Neo Display и квадрокамера

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня A92. Аппарат получил безрамочный экран Neo Display размером 6,5 дюйма по диагонали и разрешением Full HD+. В левом верхнем углу экрана предусмотрено небольшое отверстие для селфи-камеры.

Смартфон функционирует на базе процессора Snapdragon 665, содержащий восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz и графический ускоритель Adreno 610. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, встроенной – 128 Gb.

Основная камера состоит из четырех модулей: основной 48 Мп (f/1.7), датчик на 8 Мп (f/2.2), а также два сенсора по 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.0).

OPPO A92 использует фирменную операционную систему ColorOS 7.1 на базе Android 10.

Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью Вт. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Габариты составляют 162 × 75,5 × 8,9 мм, вес — 192 гр. Предусмотрены цветовые исполнения корпуса — Twilight Black (черный) и Shining White (белый). Стоимость составляет 250 евро.