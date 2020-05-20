Смартфон LG Stylo 6: большой дисплей и функция рукописного ввода

Компания LG официально представила смартфон среднего уровня Stylo 6.

Смартфон оснащен дисплеем Full Vision размером 6,8 дюйма по диагонали с разрешением Full HD+. Взаимодействовать с экраном можно при помощи электронного пера, для хранения которого предусмотрен отсек в корпусе смартфона.

Аппаратная основа LG Stylo 6 восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35, работающий на частоте 2,3 GHz. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, встроенного накопителя с возможностью расширения картой microSD — 64 Gb.

Устройство получило тройную основную камеру, которая включает датчики изображения разрешением 13, 5 и 5 Мп. Фронтальная камера разрешением 13 Мп располагается в каплевидном вырезе в центральной верхней части экрана.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, приемник GPS/ГЛОНАСС и порт USB Type-C. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Для вызова Google Assistant есть специальная аппаратная кнопка. Габариты составляют 171,19 × 77,72 × 8,63 мм, вес — 219 гр.

Стоимость смартфона LG Stylo 6 составляет 219 долларов.