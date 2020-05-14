Смартфон Galaxy A Quantum оснащен чипом QRNG для повышенной безопасности

Компания Samsung совместно с южнокорейским оператором SK Telekom представили первый в мире смартфон с квантовым решением для повышения безопасности. Модель получила название Galaxy A Quantum.

Устройство оснащается квантовым генератором случайных чисел (Quantum Random Number Generator, QRNG), разработанным швейцарской компанией ID Quantique. Чип QRNG генерирует случайные числа основываясь на квантовой технологии шифрования, что позволяет создавать надежные непредсказуемые ключи. По заявлению разработчиков, новая технология защиты данных позволяет значительно повысить безопасность мобильного устройства.

Квантовый генератор случайных чисел будет использоваться не только при обмене сообщениями, но и при работе платежной системы Samsung Pay, а также всех сервисов, требующих от пользователя пройти процедуру авторизации.

Смартфон Galaxy A Quantum представляет собой модифицированную версию Galaxy A71. Он оснащается 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED разрешением Full HD+, процессором Exynos 980, 8/128 Gb памяти, 64-мегапиксельной основной камерой, аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт и встроенным под экран сканером отпечатков пальцев. На смартфон установлена One UI 2.0 на основе Android 10.

Стоимость смартфона Galaxy A Quantum составляет 530 долларов. Предварительный заказ будет открыт завтра, а продажи стартуют 22 мая.