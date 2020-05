Съемки фильма c Томом Крузом будут происходить на МКС

Известный актер Том Круз (Tom Cruise) работает над созданием полнометражной картины, которую будут снимать в космосе, пишет Deadline. В этом ему помогают Space X и NASA.

Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine), директор NASA, написал в Twitter, что съемки будут происходить на Международной космической станции. По его словам, они нуждаются в популярных медиа, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых для работы в NASA.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

