Съемки фильма c Томом Крузом будут происходить на МКС

Известный актер Том Круз (Tom Cruise) работает над созданием полнометражной картины, которую будут снимать в космосе, пишет Deadline. В этом ему помогают Space X и NASA.

Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine), директор NASA, написал в Twitter, что съемки будут происходить на Международной космической станции. По его словам, они нуждаются в популярных медиа, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых для работы в NASA.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

Если все получится, то это будет первая сюжетная лента, которую сняли в таких условиях. Для остальных картин подобные сцены воссоздавали с помощью графики.

Деталей о проекте пока известно мало, однако он, судя по всему, будет представлять приключенческий боевик. Источник отмечает, что это не новая часть франшизы «Миссия невыполнима». Сам процесс разработки пока находится на ранней стадии, и в дело не вовлекали никакие студии.