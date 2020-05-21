21.05.2020

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Samsung представила специальную версию Galaxy S20 для военных

Samsung Galaxy S20

Компания Samsung Electronics представила специальную сверхзащищенную версию смартфона Galaxy S20. Модель Samsung Galaxy S20 Tactical Edition предназначена для использования военными.

Новинка построена с применением архитектуры DualDAR, которая обеспечивает двухуровневое шифрование данных на основе стандартов NSA. Смартфон может связываться с находящимися рядом периферийными устройствами и поддерживает требования тактических и секретных приложений, предназначенных для помощи в навигации по сложной местности и при потенциальной потере связи с командными подразделениями на больших расстояниях.

Samsung Galaxy S20

Предусмотрены специальные режимы — один режим может включать и выключать дисплей, когда военный использует очки ночного видения, второй — деактивирует модуль мобильной связи и все радиочастотное вещание, чтобы исключить возможность прослушивания.

Смартфон можно легко разблокировать в горизонтальном режиме, когда он закреплен на груди военнослужащего. Устройство выполнено в фирменном корпусе Juggernaut, устойчивым к внешним воздействиям, включая удары и падения.

Устройство оснащается 6,2-дюймовым экраном, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 12 Gb оперативной памяти и 128 Gb встроенной флеш-памяти, аккумулятором емкостью 4000 мА·ч и стандартным для Galaxy S20 набором камер.

Выпуск Samsung Galaxy S20 Tactical Edition состоится в третьем квартале 2020 года. Аппарат предназначен исключительно для производства под заказ для нужд военного сектора. В открытую продажу он не поступит.

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