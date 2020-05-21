Samsung представила специальную версию Galaxy S20 для военных

Компания Samsung Electronics представила специальную сверхзащищенную версию смартфона Galaxy S20. Модель Samsung Galaxy S20 Tactical Edition предназначена для использования военными.

Новинка построена с применением архитектуры DualDAR, которая обеспечивает двухуровневое шифрование данных на основе стандартов NSA. Смартфон может связываться с находящимися рядом периферийными устройствами и поддерживает требования тактических и секретных приложений, предназначенных для помощи в навигации по сложной местности и при потенциальной потере связи с командными подразделениями на больших расстояниях.

Предусмотрены специальные режимы — один режим может включать и выключать дисплей, когда военный использует очки ночного видения, второй — деактивирует модуль мобильной связи и все радиочастотное вещание, чтобы исключить возможность прослушивания.

Смартфон можно легко разблокировать в горизонтальном режиме, когда он закреплен на груди военнослужащего. Устройство выполнено в фирменном корпусе Juggernaut, устойчивым к внешним воздействиям, включая удары и падения.

Устройство оснащается 6,2-дюймовым экраном, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 12 Gb оперативной памяти и 128 Gb встроенной флеш-памяти, аккумулятором емкостью 4000 мА·ч и стандартным для Galaxy S20 набором камер.

Выпуск Samsung Galaxy S20 Tactical Edition состоится в третьем квартале 2020 года. Аппарат предназначен исключительно для производства под заказ для нужд военного сектора. В открытую продажу он не поступит.