Samsung представила процессор Exynos 880 с поддержкой 5G

Компания Samsung представила новую однокристальную систему с поддержкой 5G — Exynos 880.

В конфигурацию восьминанометровой платформы входят два ядра Cotrex-A77 с частотой 2,0 GHz, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 GHz. За обработку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G76 MP5, который поддерживает Full HD+ дисплеи.

Отмечается, что производительность Exynos 880 примерно соответствует прошлогоднему флагману Exynos 980. В чипсете даже используется аналогичный 5G-модем, который может обеспечить передачу данных на скоростях до 2.55 Гбит/с на загрузку и до 1.28 Гбит/с на отдачу. Кроме того, поддерживается технология, которая способна комбинировать сети 4G и 5G, чтобы увеличить скорость загрузки до 3.55 Гбит/с.

Новый процессор Samsung Exynos 880 поддерживает 64 Мп камеры или две камеры с разрешением 20 Мп. Максимальное качество записываемого видео — 4K при 30 к/с (кодеки H.265, H.264 и VP9).