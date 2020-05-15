Samsung Galaxy A21s: 48 Мп камера и аккумулятор 5000 мА·ч

Состоялся анонс новой модели смартфона Samsung Galaxy A21s. Модель относится к среднему классу и функционирует под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой OneUI 2.0.

Аппарат оснащен экраном Infinity-O с небольшим отверстием в левом верхнем углу для фронтальной камеры. Дисплей имеет размер 6,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением HD+.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2,0 GHz (модель не названа). Объем оперативной памяти составляет 3, 4 или 6 Gb, вместимость флеш-накопителя – 32 или 64 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: главный 48 Мп (f/2,0), модуль с 8 Мп датчиком и широкоугольной оптикой, 2 Мп макроблок и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2,2).

Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, приемник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C. Есть сканер отпечатков пальцев на задней панели и функция идентификации пользователя по лицу.

Samsung Galaxy A21s предлагается в четырех цветовых вариантах корпуса — черном, белом, синем и красном. Стоимость стартует с отметки в 200 евро. Международные продажи должны начаться в ближайшее время.