С 1 июня Samsung прекращает поддержку сервисов MirrorLink, Find My Car и Car Mode

Компания Samsung с 1 июня прекращает поддержку сразу трех автомобильных сервисов на своих смартфонах — MirrorLink, Car Mode и Find My Car.

Смартфоны Samsung поддерживали MirrorLink с 2014 года. MirrorLink — это стандарт взаимодействия устройств, который предлагает интеграцию между смартфоном и информационно-развлекательной системой автомобиля.

После 1 июня сервис станет недоступен для новых пользователей. Существующие пользователи смогут продолжать его использовать. Однако если потребуется сбросить настройки смартфона, подключиться к новому автомобилю, очистить данные или даже просто обновить прошивку смартфона, то MirrorLink будет потерян.

Приложение Car Mode было представлено Samsung в 2015 году в качестве альтернативы Android Auto. После 1 июня приложение станет недоступно в Google Play или Galaxy Store, а вся персональная информация Car Mode будет удалена. Установленные приложения также будут удалены. Пользователям рекомендуется переходить на Android Auto.

Приложение Find My Car для носимых устройств Samsung позволяет найти местоположение автомобиля. Поддержка прекратится также 1 июня. Приложение станет недоступно для загрузки, а запуск установленного приложения станет невозможным.