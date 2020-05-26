26.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяAVТелевидениеRedmi Smart TV X – доступная линейка 4K-телевизоров

Redmi Smart TV X – доступная линейка 4K-телевизоров

Redmi Smart TV X

Бренд Redmi представил линейку телевизоров Redmi Smart TV X. В серию вошли три модели с диагоналями экранов 50, 55 и 65 дюймов. По заявлению производителя, дисплей каждого из устройств с тонкими металлическими рамками занимает 97% площади фронтальной панели. Все панели соответствуют формату 4К, обеспечивается 85% охвата цветового пространства NTSC, частота обновления — 60 Hz.

Аппаратная составляющая каждого устройства включает четырехядерный процессор (2 x Cortex-A73 + 2 x Cortex-A53), 2 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти.

Smart-телевизоры наделены качественной аудиосистемой с четырьмя динамиками мощностью 12,5 Вт каждый и сабвуфером. Новинки поддерживают технологии объемного звучания Dolby Audio и DTS-HD. Реализована технология плавного отображения картинки MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation). Массив микрофонов обеспечивает возможность распознавания голосовых команд с расстояния до 10 м.

В оснащение Redmi Smart TV X входят адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 BLE и Wi-Fi 802.11ас, три разъема HDMI, два порта USB и интерфейс S/PDIF.

Redmi Smart TV X65 будет предложен за 465 долларов, Redmi Smart TV X55 — за 320 долларов, Redmi Smart TV X50 – за 280 долларов.

ТЕГИ:
Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 10X и 10X Pro с чипом Dimensity 820
Redmi, sərfəli 4K televizorlarının Smart TV X seriyasını təqdim etdi
Новости по теме
Телевидение
Redmi, sərfəli 4K televizorların
Смартфоны
Представлены смартфоны Xiaomi Re
Смартфоны
Представлен смартфон Redmi K30i
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!