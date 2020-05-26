Redmi Smart TV X – доступная линейка 4K-телевизоров

Бренд Redmi представил линейку телевизоров Redmi Smart TV X. В серию вошли три модели с диагоналями экранов 50, 55 и 65 дюймов. По заявлению производителя, дисплей каждого из устройств с тонкими металлическими рамками занимает 97% площади фронтальной панели. Все панели соответствуют формату 4К, обеспечивается 85% охвата цветового пространства NTSC, частота обновления — 60 Hz.

Аппаратная составляющая каждого устройства включает четырехядерный процессор (2 x Cortex-A73 + 2 x Cortex-A53), 2 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти.

Smart-телевизоры наделены качественной аудиосистемой с четырьмя динамиками мощностью 12,5 Вт каждый и сабвуфером. Новинки поддерживают технологии объемного звучания Dolby Audio и DTS-HD. Реализована технология плавного отображения картинки MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation). Массив микрофонов обеспечивает возможность распознавания голосовых команд с расстояния до 10 м.

В оснащение Redmi Smart TV X входят адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 BLE и Wi-Fi 802.11ас, три разъема HDMI, два порта USB и интерфейс S/PDIF.

Redmi Smart TV X65 будет предложен за 465 долларов, Redmi Smart TV X55 — за 320 долларов, Redmi Smart TV X50 – за 280 долларов.