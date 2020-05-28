28.05.2020

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Redmi представил безрамочный монитор Display 1A

Redmi Display 1A

Бренд Redmi выпустил свой первый монитор Display 1A. Одной из его главных особенностей стал практически безрамочный дисплей.

Redmi Display 1A

Redmi Display 1A оснащен 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей и углом обзора 178 градусов. Экран имеет частоту обновления 60 Hz, яркость 250 кд/м², контрастность 1000:1 и время отклика 6 мс. Благодаря наличию тонких рамок (7,3 мм) по периметру дисплея, можно создавать конфигурации из нескольких мониторов.

Из интерфейсов подключения доступны HDMI и VGA. Комплектная подставка позволяет регулировать угол наклона экрана.

Redmi Display 1A

Новинка отличается доступной ценой. Стоимость Redmi Display 1A составляет всего 83 доллара. Уже можно оформить предварительный заказ.

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