Redmi представил безрамочный монитор Display 1A

Бренд Redmi выпустил свой первый монитор Display 1A. Одной из его главных особенностей стал практически безрамочный дисплей.

Redmi Display 1A оснащен 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей и углом обзора 178 градусов. Экран имеет частоту обновления 60 Hz, яркость 250 кд/м², контрастность 1000:1 и время отклика 6 мс. Благодаря наличию тонких рамок (7,3 мм) по периметру дисплея, можно создавать конфигурации из нескольких мониторов.

Из интерфейсов подключения доступны HDMI и VGA. Комплектная подставка позволяет регулировать угол наклона экрана.

Новинка отличается доступной ценой. Стоимость Redmi Display 1A составляет всего 83 доллара. Уже можно оформить предварительный заказ.