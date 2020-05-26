Realme X3 SuperZoom: 120 Hz дисплей и 5-кратный оптический зум

Компания Realme представила в Европе новый мощный смартфон X3 SuperZoom.

Аппарат оснащен 6,6-дюймовым дисплеем Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Панель обладает частотой обновления 120 Hz и яркостью 480 кд/м2. Защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который объединяет восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой 2,96 GHz и графический ускоритель Adreno 640. Объем оперативной памяти LPPDDR4x составляет 12 Gb, емкость встроенного хранилища формата UFS 3.0 — 256 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 64 Мп Samsung ISOCELL GW1 (f/1.8) основной с электронной стабилизацией, 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (115 градусов; f/2,3), 8 Мп перископный модуль с оптической стабилизацией (оптический зум 5х, цифровой зум 60х) и 2 Мп макрообъектив (f/2,4). Двойная фронтальная камера установлена в продолговатом отверстии в левом верхнем углу экрана: задействованы 32 Мп сенсор Sony IMX616 (f/2.5) и 8 Мп с широкоугольной оптикой (105 градусов; f/2,2).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт, позволяющей получить 100% за 55 минут.

Установлена операционная система Android 10 с надстройкой Realme UI. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, контроллер NFC, порт USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,9 × 75,8 × 9,4 мм, вес — 195 гр.

Смартфон Realme X3 SuperZoom поступит в продажу 2 июня по цене 499 евро.