Realme выпустила бюджетные смартфоны Narzo 10 и 10A с аккумуляторами 5000 мА·ч

Китайский производитель смартфонов Realme представил новую линейку смартфонов Narzo. В новую серию вошли две модели Narzo 10 и Narzo 10A. Различием между устройствами стала аппаратная конфигурация, включая модель процессора и объем памяти.

Обе модели получили дисплеи с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 1600 х 720 пикселей и каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

В Narzo 10 используется MediaTek Helio G80, а в более доступном Narzo 10A — Helio G70. Смартфон Narzo 10 представлен в модификации 4/128 Gb, а Narzo 10A получил 3 Gb оперативной памяти и накопитель на 32 Gb. В обоих случаях предусмотрена возможность расширения памяти посредством карт microSD.

Основная камера Narzo 10 представлена четырьмя датчиками с разрешением 48 Мп, 8 Мп и парой сенсоров на 2 Мп. Narzo 10A оснащен тремя сенсорами на 12 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Старшая версия Narzo 10 получила 16 Мп селфи-датчик, Narzo 10A — сенсор с разрешением 5 Мп.

Емкость аккумулятора новинок одинаковая — 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт. Операционная система — Android 10 с оболочкой Realme UI.

Оснащение включает: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, Beidou. На тыльной стороне корпуса разместился сканер отпечатков пальцев.

Стоимость Realme Narzo 10A в Индии составляет 112 долларов. Смартфон в голубом и белом цветах корпусах поступит в продажу 22 мая. Модель Realme Narzo 10 в белом и зеленом исполнении будет предложена за 159 долларов. В продажу поступит 18 мая.