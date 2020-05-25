Компания Realme представила свои первые smart-часы, которые получили лаконичное название Realme Watch.

Часы получили экран прямоугольной формы диагональю 1,4 дюйма разрешением 320 х 320 пикселей (323ppi) и яркостью 380 нит. Дисплей прикрыт скругленным 2,5D-стеклом Gorilla Glass 3.

Realme Watch получили функции считывания частоты сердечного ритма в режиме 24/7 (измеряет каждые 5 минут) и определения уровня кислорода в крови (SpO2), 14 спортивных режимов и синхронизацию со смартфоном для получения уведомлений из наиболее популярных приложений (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube и так далее), о входящих вызовах и SMS. Синхронизация со смартфоном осуществляется по Bluetooth 5.0.

С помощью устройства можно управлять музыкальным плеером и камерой. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. Для часов будут доступны более 100 тем. Также будут доступны сменные ремешки по цене 6,5 долларов.

Стоимость smart-часов Realme Watch составляет 52 доллара. Продажи начнутся 5 июня.