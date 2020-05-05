Расширяется сотрудничество между киберспортом и традиционным спортом на международном уровне

Федерация Игр Содружества (CGF) договорилась о предварительном партнерстве с Глобальной федерацией киберспорта (GEF), целью которого является разработка стратегии Содружества по киберспорту. Партнерство CGF и GEF предполагает совместную работу над конкретными областями, согласованными с Трансформацией 2022 — Стратегическим планом Спортивного движения Содружества.

Партнерство в том числе будет сосредоточено на:

проведении анализа состояния киберспорта в Содружестве и его способности поддерживать и продвигать соответствующее видение и миссию посредством совместной разработки стратегии Содружества по киберспорту;

изучении и разработки ориентированных на спорт и атлетов инициатив и кампаний, которые будут основываться на принципах равноправия, разнообразия, интеграции, честности и инноваций, в том числе в сфере киберспорта в членах Содружестве;

Федерация Игр Содружества включает в себя 71 страну и территорию. 65% из 2 млрд. граждан Содружества — это люди в возрасте до 30 лет. Исследования свидетельствуют о том, что именно в возрасте от 16 до 24 лет люди чаще смотрят киберспортивные турниры (32%), чем традиционные спортивные турниры (31%), а 44% смотрят прямые трансляции видеоигр.