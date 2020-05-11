Qualcomm анонсировала платформу Snapdragon 768G

Компания Qualcomm сегодня анонсировала флагманскую однокристальную систему среднего уровня Snapdragon 768G. Она представляет собой улучшенную версию предшественника и предлагает повышенный уровень вычислительной и графической производительности.

Как следует из описания на сайте, новинка получила технологию Snapdragon Elite Gaming, то есть она ориентирована на геймеров. Есть фирменный ускоритель ИИ пятого поколения, процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 355, модем 5G Snapdragon X52 с поддержкой технологии Qualcomm 5G PowerSave и ядра Kyro 475 (одно высококлассное Cortex-A76 @2,8 GHz; одно высокопроизводительное Cortex-A76 @2,4 GHz и шесть энергоэффективных ARM Cortex-A55 @1,8 GHz), входящие в состав CPU.

Компания приводит данные, касающиеся отличий от платформы Snapdragon 765G.

Производительность графического процессора Adreno 620 повышена на 15%. Частота CPU повышена с 2,4 до 2,8 GHz, то есть примерно тоже на 15%. В итоге в играх можно рассчитывать примерно на такой же прирост производительности.

Первым смартфоном на базе Qualcomm Snapdragon 768G стал Redmi K30 5G Extreme Edition.