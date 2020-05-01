Профессиональные мониторы ASUS ProArt получили сертификацию Calman

Компания ASUS сообщила о заключении партнерского соглашения с Portrait Displays, специализирующейся на системах калибровки цветопередачи для профессиональной работы с медиаконтентом.

Технологии Portrait Displays помогают контролировать отображение цвета на всех этапах: от работы над первым кадром до конечного результата. Созданная компанией Portrait Displays технология Calman – эта самая популярная система настройки цветопередачи среди голливудских киностудий. Системы цветокоррекции Calman отвечают самым высоким профессиональным требованиям.

Сотрудничество позволит применять технологии Calman в мониторах ASUS линейки ProArt Display, предназначенной для профессионального использования.

Модели, сертифицированные Calman Ready, разработаны для профессионалов по созданию медиаконтента, которым необходима не только высокая точность, но и возможность тонкой настройки всех параметров цветопередачи. Такие сертификаты уже получили мониторы ASUS ProArt Display PA32UCX, PA32UCX-P и PA27UCX.

В свою очередь, сертификация Calman Verified – это высокое качество цветопередачи дисплеев для фотографов-любителей, специалистов по монтажу видео и 3D-дизайнеров. Соответствующую маркировку получили ASUS ProArt Display PA248QV и PA278QV.

«Сотрудничество с компанией Portrait Displays гарантирует мониторам серии ProArt Display соответствие самым высоким требованиям к точности воспроизведения цвета как при первом включении после покупки, так и после длительного использования», отметил корпоративный вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы ASUS Display Винсент Цзоу. «Мы рекомендуем профессионалам использовать мониторы ASUS, поскольку гарантируем высочайший уровень качества и точности цветопередачи. Мы вместе с нашими партнерами и дальше будем развивать технологии работы с цветом в цифровой сфере», — в свою очередь заявил глава Portrait Displays Эрик Брумм.

Программное обеспечение Calman также позволяет проводить самостоятельную калибровку цветопередачи и сохранять профили с ручными настройками. При необходимости их можно быстро менять с помощью кнопки на самом устройстве даже без подключения к компьютеру.