23.05.2020

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При помощи обычного смартфона можно диагностировать анемию

анемию

Примерно у 30% населения мира есть различные степени анемии. Считается, что чем раньше будет выявлена это заболевание, тем проще ее вылечить. Исследователи из Университета Пердью (США) создали приложение, которое позволяет диагностировать анемию при помощи обычного смартфона.

Анемия характеризуется уменьшением количества эритроцитов и снижением содержания гемоглобина в крови. Для диагностики заболевания применяется метод оценки состояния человеческого века. Однако подобная процедура не отличается высокой точностью по сравнению с забором крови. Американские исследователи разработали программное обеспечение для смартфонов, которое позволяет медицинскому персоналу проводить диагностику, не прибегая к инвазивным процедурам.

Новый алгоритм основывается на спектроскопии сверхвысокого разрешения, преобразовывая фотографии смартфона с низким разрешением в цифровые спектральные сигналы с высоким разрешением. Сообщается, что на основе снимка внутреннего века пациента программа способна почти в режиме реального времени рассчитать точное количество гемоглобина и эритроцитов.

Люди смогут самостоятельно следить за своими показателями и по мнению медиков, этот метод позволит оперативнее ставить диагноз. Ожидается, что особенно эффективно новая технология может себя показать в развивающихся странах, где доступ к медицинским услугам достаточно ограничен.

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