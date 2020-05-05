Представлены телевизоры LG OLED 8K с экранами диагональю 77″ и 88″

Компания LG представила свои самые большие телевизоры серии Signature. Телевизоры получили OLED-экран разрешением 8K.

Модель LG OLED 8K будет доступна с диагоналями экранов — 88 и 77 дюймов. Как утверждает производитель, данная панель предлагает максимально четкое изображение благодаря плотности пикселей в 4 раза выше, чем у 4K-экранов.

Устройства получили новейшие процессоры обработки изображения, которые улучшают качество картинки и снижают шумы, а также разъемы HDMI 2.1, поддерживающие разрешение 8K с частотой до 120 кадров в секунду.

Телевизоры получили тонкий корпус, благодаря чему он напоминает картину на стене. Также пользователям будет доступна подставка Artistic Sculpture Design. Есть поддержка голосового помощника. Телевизоры премиум-класса оснащены фронтальными динамиками мощностью 60 Вт.

Модельный номер 88-дюймового телевизора — 88ZXPJA, он будет предлагаться по цене ориентировочно 34676 долларов. 77-дюймовая версия под номером 77ZXPJA будет стоить 23430 долларов. Телевизоры появятся в продаже в июне 2020 года.