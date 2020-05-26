26.05.2020

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Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 10X и 10X Pro с чипом Dimensity 820

Dimensity

Бренд Redmi официально представил новые производительные смартфоны Redmi 10X и 10X Pro – первые аппараты на платформе MediaTek Dimensity 820.

Оба смартфона оснащены 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Hz. Яркость достигает 800 кд/м2; заявлено 98% охвата цветового пространства NTSC.

Xiaomi Redmi 10X 10X Pro

Новинки построены на базе однокристальной системы Dimensity 820, которая объединяет четыре ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,6 GHz и четыре ядра ARM Cortex-A55 с частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель ARM Mali G57 и модем 5G NR для подключения к сотовым сетям пятого поколения. Объем оперативной памяти 6 или 8 Gb (Redmi 10X), 8 Gb (Redmi 10X Pro). Внутренняя память — 64, 128 или 256 Gb (Redmi 10X), 128 или 256 Gb (у Pro-версии).

Redmi 10X

Модель Redmi 10X получила тройную основную камеру, которая включает основной датчик на 48 Мп (угол захвата 79 градусов), 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (f/2.2, 119 градусов) и 2 Мп сенсор (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

В свою очередь, Redmi 10X Pro получил основную квадрокамеру: главный 48 Мп сенсор (угол захвата 79 градусов), 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (f/2.2, 119 градусов), 8 Мп телефотомодуль (OIS, оптический зум 3х, гибридный зум 5х, цифровой зум 30х) и 5 Мп макромодуль (f/2.4). Фронтальная камера — 20 Мп.

Redmi 10X Pro

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4520 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт (Redmi 10X) и 33 Вт (Redmi 10X Pro). Устройства Redmi 10X и 10X Pro будут поставляться с операционной системой Android 10, дополненной фирменной надстройкой MIUI 12.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) и Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, контроллер NFC (только у Pro-версии), microSD, порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников, сканер отпечатков пальцев. Габариты: 164,16 х 75,75 х 8,99 мм, вес: 205/208гр.

Стоимость смартфонов в зависимости от конфигурации:

  • Redmi 10X 6/64 Gb — 205 евро;
  • Redmi 10X 6/128 Gb — 230 евро;
  • Redmi 10X 8/128 Gb — 270 евро;
  • Redmi 10X 8/256 Gb — 310 евро;
  • Redmi 10X Pro 8/128 Gb — 295 евро;
  • Redmi 10X Pro 8/256 Gb — 330 евро.
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