Представлены смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro: Snapdragon 865, 90 Hz дисплей и квадрокамера

Компания Meizu официально представила флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Обе новинки способны работать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Pro-версия выполнена в керамическом корпусе, тогда как обычный вариант в стеклянном.

В смартфонах установлен 6,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Hz и соотношением сторон 19,5:9. Пиковая яркость заявлена на уровне 1100 нит, плотность пикселей 390 ppi. В дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев. Скорость разблокировки составляет всего 0,15 с.

Устройства работают на базе мощного процессора Snapdragon 865 c поддержкой 5G, объединяющий восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 GHz и графический ускоритель Adreno 650. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb (LPDDR4x), версия Meizu 17 Pro также будет доступна с 12 Gb (LPDDR5). При этом оба устройства будут предлагаться в модификациях с флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Gb (UFS 3.1).

Основная камера Meizu 17 состоит из четырех модулей: 64 Мп (Sony IMX686, f/1.8, 0.8μm), 12 Мп (портретная камера, Sony IMX362, f/1.9), 8 Мп (сверхширокоугольный, Samsung 4H7, f/2.2) и 5 Мп (макро, Samsung 5E9, f/1.9). Meizu 17 Pro также получил четыре модуля: 64 Мп (Sony IMX686, f/1.8, 0.8μm), 8 Мп (телеобъектив, f/2.4), 32 Мп (сверхширокоугольный, Sony IMX616, f/2.2) и ToF-сенсор.

В небольшом отверстии в правом верхнем углу экрана установлена фронтальная камера разрешением 20 Мп (f/2.2). Поддерживается ночной режим и функция разблокировки по лицу пользователя.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч. Технология быстрой подзарядки Super mCharge мощностью 30 Вт позволяет восполнить запас энергии на 56% примерно за полчаса. Pro-версия дополнительно поддерживает 27 Вт беспроводную зарядку, а также реверсивную зарядку. Работают гаджеты под управлением Android 10 и фирменной оболочки Flyme 8.1.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, контроллер NFC. Кроме того, компания подчеркивает, что в устройствах используется новый вибромотор mEngine 3.0. Габариты: 160 × 77,2 × 8,5 мм. Вес: Meizu 17 составляет 199 гр, Meizu 17 Pro — 219 гр.

Стоимость смартфонов: