Представлены ноутбуки RedmiBook на базе AMD Ryzen 4000

Помимо смартфонов серии 10X и телевизоров Smart TV X, бренд Redmi официально представил обновленную линейку фирменных ноутбуков RedmiBook.

Серия RedmiBook Ryzen Edition на базе процессоров AMD Ryzen 4000 дебютировала сразу в трех вариантах исполнения — 13, 14 и 16,1 дюйма по диагонали, разрешение — Full HD. Во всех случаях экран занимает около 90% площади поверхности крышки, а ширина рамок равна всего 3,26 мм. Заявлен 100 % охват цветового пространства sRGB.

В зависимости от конфигурации новинки оснащаются процессором Ryzen 5 4500U (шесть ядер и потоков) или Ryzen 7 4700U (восемь ядер и потоков) со встроенной графикой RX Vega. Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 512 Gb или 1 Tb.

Новинки могут похвастаться большим временем автономной работы. Например, 16,1-дюймовая модель способна функционировать без подзарядки до 12 часов. На восполнение запаса энергии на 50% через порт USB Type-C требуется приблизительно 38 минут.

Предусмотрено наличие нескольких режимов работы: «производительный», «сбалансированный» и «тихий». Переключение между ними осуществляется с помощью сочетания клавиш Fn + K. Имеется возможность разблокировки ноутбуков с помощью фитнес-браслета Mi Band всего за 1,2 сек. В качестве программной платформы используется операционная система Windows 10 Home Edition.

Стоимость всех моделей начинается ориентировочно от 530 долларов. Ноутбуки уже доступны для предварительного заказа в Китае и поступят в продажу 1 июня.