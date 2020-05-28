Представлены мониторы HP E-Series с системой Eye Ease для снижения нагрузки на глаза

Компания HP представила линейку офисных мониторов E-Series, в которую вошли модели с диагональю панелей 21,5, 23, 23,8, 24 и 27 дюймов. Новинки характеризуются IPS-матрицами, в зависимости от модификации разрешение составляет 1920 × 1080, 1920 × 1200 или 2560 × 1440 пикселей. Все мониторы обладают яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 1000:1.

Разработчик называет новинки «первыми в мире эргономичными мониторами с постоянно активированной функцией Low Blue-Light». Система под названием Eye Ease призвана снизить нагрузку на глаза пользователя во время длительной работы в офисе

Устройства семейства E-Series — это первые мониторы с сертификацией TUV Low Blue Light Hardware Solution. Реализованная система снижает интенсивность излучаемого синего света, при этом точность цветопередачи не ухудшается.

Доступны интерфейсы DisplayPort, HDMI и D-Sub, предусмотрен четырехпортовый концентратор USB 3.2 Gen 1. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок.

В продажу мониторы HP E-Series поступят в августе по цене от 159 долларов.