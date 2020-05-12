Представлены кнопочные телефоны Nokia 125 и Nokia 150

Компания HMD Global представила сотовые телефоны Nokia 125 и Nokia 150, которые наделены буквенно-цифровой клавиатурой и емкой батареей. Отмечается, что батарея держит заряд в течение нескольких недель.

«Люди активно покупают кнопочные телефоны как для личных, так и для рабочих целей, и мы знаем, насколько важны для пользователей простота меню и удобство этих устройств. Оба представленных сегодня телефона, помимо простоты и удобства, отличаются еще и надежностью», — отмечает HMD Global.

Аппараты оснащены 2,4-дюймовым дисплеем формата QVGA. Поддерживается работа только в мобильных сетях GSM 900/1800. В качестве программной платформы применяется Series 30+. Предусмотрена 0,3-мегапиксельная камера VGA со вспышкой.

Nokia 125 позиционируется как самый доступный телефон. Установлены классическая «Змейка» и пробные версии других игр. В память Nokia 125 поместится 2000 контактов и до 500 SMS. Телефон оснащается FM-радио, 3,5-мм гнездом для наушников и съемным аккумулятором емкостью 1020 мА·ч. Габариты составляют 132 x 50,5 x 15 мм, а вес — 91,3 гр.

В 2016 году Nokia 150 стал первым телефоном, который HMD Global представила после получения прав бренд Nokia. Обновленный Nokia 150 (2020) получил MP3-плеер, слот под карточки памяти емкостью до 32 Gb, поддержку Bluetooth, встроенную FM-антенну, не требующую наушники. Аккумулятор также имеет емкость 1020 мА·ч. Nokia 150 работает автономно до 23,4 дня в режиме ожидания и до 19,4 в режиме разговора. Габариты составляют 132 x 50,5 x 15 мм, а вес — 90,5 г.

Nokia 125 будет доступен в черном, белом и синем цветах корпуса по цене 24 доллара. Nokia 150 предлагается за 29 долларов в красном, бирюзовом и черном цветах. Продажи новинок начнутся в следующем квартале.