Представлены доступные телевизоры Realme Smart TV

Компания Realme сегодня представила свою первую линейку smart-телевизоров. Realme Smart TV изначально будут доступны с диагональю экрана 32 и 43 дюйма. Особенностью новинок стала поддержка технологии Chroma Boost Picture Engine, призванная обеспечить высокое качество изображения, и мощная по меркам бюджетных моделей встроенная акустика.

Оба телевизора получили корпус с узкими рамками, толщина которых не превышает 8,7 мм. 43-дюймовая модель получила дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей, максимальной яркостью 400 кд/м2, поддержкой стандарта HDR10 и углами обзора в 178°. 32-дюймовая модификация оснащена HD-матрицей.

Основой телевизоров служит четыреъхядерный процессор MediaTek с ядрами Cortex A53, работающими на частоте 1,1 GHz. За графику отвечает ускоритель Mali-470 MP3. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, встроенной – 8 Gb.

По умолчанию пользователям доступны семь режимов отображения картинки, включая «Фильм», «Игра» и «Энергосбережение». Realme Smart TV работают под управлением Android TV 9.0 и поставляются с предустановленными приложениями Netflix, YouTube и Amazon Prime Video. Есть поддержка голосового помощника Google Assistant.

В оснащение входят беспроводные модули Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) и Bluetooth 5.0, три порта HDMI, два USB Type-A, SPDIF и Ethernet. Телевизор оснащен четырьмя динамиками суммарной мощностью 24 Вт и поддержкой Dolby Audio.

Стоимость 32-дюймовой версии Realme Smart TV составляет 170 долларов, 43-дюймовая версия обойдется в 290 долларов. Новинки поступят в продажу 2 июня.