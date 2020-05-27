Представлена Samsung Money: дебетовая карта с кешбэком

Компания Samsung в партнерстве с технологической компанией SoFi, представила пластиковую дебетовую карту Samsung Money с функцией кешбека и поддержкой бесконтактной оплаты. Она появится летом и пока только в США.

Как и у Apple Card, на карте Samsung нет номера, даты выпуска и CVV-кода — эта информация хранится в мобильном приложении Samsung Pay. Поэтому если владелец потеряет карту или ее украдут, посторонние люди не смогут списать с нее деньги. В остальном это обычная пластиковая банковская карта с поддержкой бесконтактной оплаты. В приложение планируется добавить подробную информацию о состоянии счета и обо всех проведенных операциях.

Счет банковской карты автоматически привязывается к Samsung Pay — оплачивать покупки можно с помощью смартфона. В отличие от Apple Pay, Google Pay и других решений, смартфоны Samsung работают не только с NFC, но и с терминалами без бесконтактной оплаты.

Главным нововведением в Samsung Money станет система кэшбека — возврата небольшого процента денег от совершенных покупок. Система кешбека является малораспространенной возможностью на американском рынке. На момент запуска карты компания обещает поддержку более 55 тыс. партнерских магазинов и сервисов по программе лояльности от Samsung.

Карту Samsung Money можно будет заказать через приложение только в смартфонах Samsung — ее доставят по почте. Компания пока не рассказала, планирует ли выходить с банковской картой в других странах.