Представлена новая платформа Intel vPro

Вот уже более 10 лет платформа Intel vPro позволяет ИТ-подразделениям помогать крупным и малым предприятиям, поддерживает высокую продуктивность сотрудников, позволяет защитить активы компании и упростить управление парком компьютеров. Новейшие процессоры Intel Core vPro десятого поколения обеспечивают бескомпромиссную продуктивность, поддерживают аппаратные функции безопасности и образуют основу для развития вычислительных инноваций.

Системы на базе новейших процессоров Intel vPro оснащены интегрированным адаптером Wi-Fi 6 (Gig +), который предлагает высокое качество соединения при видеоконференциях в сетях Wi-Fi. В процессорах реализованы технологии для повышения производительности и управляемости, что позволяет эффективнее решать настоящие и будущие пользовательские задачи. Все это может быть реализовано в различных форм-факторах — от элегантных, мощных и современных устройств программы Intel Project Athena до высокопроизводительных настольных конфигураций.

Среди улучшений в этом поколении можно отметить:

Повышение общей производительности приложений на 40% по сравнению с ноутбуками трехлетней давности.

Повышение продуктивности работы в офисных приложениях на 36% по сравнению с ноутбуками трехлетней давности.

Ускорение анализа и визуализации данных на 44% по сравнению с настольной системой пятилетней давности.

Почти трехкратное увеличение скорости5 гигабитного подключения и улучшение сетевой производительности в высокоплотных сетевых окружениях при использовании интегрированного адаптера Intel Wi-Fi 6 (Gig+), предлагающего высокое качество Wi-Fi соединения для видеоконференций.

Высокая отзывчивость системы, увеличенное время автономной работы и моментальный выход из сна на ноутбуках, участвующих в программе Project Athena.

Разработчикам решений для Интернета вещей (IoT), процессоры Intel Core vPro десятого поколения и Intel Xeon серии W-1200E на базе платформы Intel vPro обеспечивают производительность бизнес-класса, возможности удаленного управления и многое другое. Таким образом, они идеально подходят для использования в ретейле, банковском секторе, индустрии гостеприимства, в сфере образования, здравоохранения, на производстве и во многих других отраслях.

Дополнительные улучшения в процессорах Intel Core vPro десятого поколения для безопасности, управления жизненным циклом и стабильности:

Технология Intel Hardware Shield включает в себя встроенные аппаратные функции безопасности, которые помогают организациям предотвратить кибератаки — теперь с улучшенным механизмом обнаружения угроз и дополнительными функциями защиты, работающими на уровне ниже операционной системы и помогающими защитить критические ресурсы в системной памяти.

Прозрачность цепочки поставок Intel (Trusted Supply Chain) обеспечивает отслеживаемость и аутентичность компонентов, что дает заказчикам дополнительную уверенность в безопасности.

Современные подходы к управлению жизненным циклом вычислительных систем:

Технологии Intel Active Management Technology и Intel Endpoint Management Assistance помогают предприятиям сэкономить время и деньги на технической поддержке, обслуживании ПК и за счет уменьшения простоев оборудования благодаря возможности удаленного управления устройствами как локально, так и в облаке.

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Компьютеры с новыми процессорами Intel Core vPro десятого поколения для мобильных и настольных систем будут поставляться производителями ПК уже в ближайшие месяцы.