14.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareПредставлена новая платформа Intel vPro

Представлена новая платформа Intel vPro

Intel vPro

Вот уже более 10 лет платформа Intel vPro позволяет ИТ-подразделениям помогать крупным и малым предприятиям, поддерживает высокую продуктивность сотрудников, позволяет защитить активы компании и упростить управление парком компьютеров. Новейшие процессоры Intel Core vPro десятого поколения обеспечивают бескомпромиссную продуктивность, поддерживают аппаратные функции безопасности и образуют основу для развития вычислительных инноваций.

Системы на базе новейших процессоров Intel vPro оснащены интегрированным адаптером Wi-Fi 6 (Gig +), который предлагает высокое качество соединения при видеоконференциях в сетях Wi-Fi. В процессорах реализованы технологии для повышения производительности и управляемости, что позволяет эффективнее решать настоящие и будущие пользовательские задачи. Все это может быть реализовано в различных форм-факторах — от элегантных, мощных и современных устройств программы Intel Project Athena до высокопроизводительных настольных конфигураций.

Среди улучшений в этом поколении можно отметить:

  • Повышение общей производительности приложений на 40% по сравнению с ноутбуками трехлетней давности.
  • Повышение продуктивности работы в офисных приложениях на 36% по сравнению с ноутбуками трехлетней давности.
  • Ускорение анализа и визуализации данных на 44% по сравнению с настольной системой пятилетней давности.
  • Почти трехкратное увеличение скорости5 гигабитного подключения и улучшение сетевой производительности в высокоплотных сетевых окружениях при использовании интегрированного адаптера Intel Wi-Fi 6 (Gig+), предлагающего высокое качество Wi-Fi соединения для видеоконференций.
  • Высокая отзывчивость системы, увеличенное время автономной работы и моментальный выход из сна на ноутбуках, участвующих в программе Project Athena.

Разработчикам решений для Интернета вещей (IoT), процессоры Intel Core vPro десятого поколения и Intel Xeon серии W-1200E на базе платформы Intel vPro обеспечивают производительность бизнес-класса, возможности удаленного управления и многое другое. Таким образом, они идеально подходят для использования в ретейле, банковском секторе, индустрии гостеприимства, в сфере образования, здравоохранения, на производстве и во многих других отраслях.

Дополнительные улучшения в процессорах Intel Core vPro десятого поколения для безопасности, управления жизненным циклом и стабильности:

  • Технология Intel Hardware Shield включает в себя встроенные аппаратные функции безопасности, которые помогают организациям предотвратить кибератаки — теперь с улучшенным механизмом обнаружения угроз и дополнительными функциями защиты, работающими на уровне ниже операционной системы и помогающими защитить критические ресурсы в системной памяти.
  • Прозрачность цепочки поставок Intel (Trusted Supply Chain) обеспечивает отслеживаемость и аутентичность компонентов, что дает заказчикам дополнительную уверенность в безопасности.
  • Современные подходы к управлению жизненным циклом вычислительных систем:
  • Технологии Intel Active Management Technology и Intel Endpoint Management Assistance помогают предприятиям сэкономить время и деньги на технической поддержке, обслуживании ПК и за счет уменьшения простоев оборудования благодаря возможности удаленного управления устройствами как локально, так и в облаке.

Компьютеры с новыми процессорами Intel Core vPro десятого поколения для мобильных и настольных систем будут поставляться производителями ПК уже в ближайшие месяцы.

ТЕГИ:
Начались поставки нового графического процессора NVIDIA A100 для data-центров
Новости по теме
Hardware
Intel представила новые мобильны
Hardware
Intel yeni Xeon mobil prosessorl
Hardware
Qualcomm анонсировала платформу
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!