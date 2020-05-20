20.05.2020

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Представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоимостью 20 долларов

Xiaomi Mi Camera SE

Компания Xiaomi представила недорогую PTZ-камеру Xiaomi Mi Camera SE, предназначенную для использования внутри помещений. Камера поддерживает удаленное управление направлением и увеличением.

Xiaomi Mi Camera SE является удешевленной версией ранее выпущенных моделей и поддерживает перемещение только в горизонтальном направлении.

Новинка оснащена 2-мегапиксельным сенсором с разрешением записи 1080p и поддержкой технологии WDR, позволяющей получать высокое качество изображения при любом уровне освещенности. Камера также оснащена инфракрасным излучателем для ночной съемки с длиной волны 940 нм, невидимой человеческому глазу.

Xiaomi Mi Camera SE использует технологию кодирования видео H.265 нового поколения. В качестве накопителя камера может использовать карту micro SD объемом до 32 Gb, а также сетевое (NAS) и облачное хранилище. При необходимости видеоряд можно просмотреть на скорости до 16x, чтобы быстрее перемотать запись на нужный момент.

Устройство способно распознавать людей и при подозрительном движении отправлять тревожное уведомление на смартфон владельца, а включение специального «домашнего режима» поможет сократить количество ложных срабатываний.

Камера выполнена в корпусе белого цвета. Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 20 долларов.

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