26.05.2020

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Представлен смартфон Redmi K30i 5G

Redmi K30i 5G

В Китае состоялась презентация смартфона Redmi K30i 5G — это более доступная версия Redmi K30 5G, дебютировавшего в декабре прошлого года. Главным отличием новой модели стала упрощенная камера — основной датчик получил разрешение 48 Мп вместо 64 Мп.

Redmi K30i 5G оснащается 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Hz. Лицевая и задняя панели устройства покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе мобильной платформы Snapdragon 765G при поддержке 6 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Емкость встроенного накопителя составляет 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: основной 48 Мп, ультраширокоугольный 8 Мп, модуль для макросъемки 5 Мп и датчик глубины 2 Мп. В верхнем правом углу экрана имеется продолговатое отверстие, в котором разместилась двойная фронтальная камера. Задействованы сенсоры с 20 Мп и 2 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Операционная система — Android 10 с фирменной надстройкой MIUI 11. Поддерживается работа с двумя SIM-картами, Wi-Fi (802.11ac), есть аудиоразъем 3,5 мм и порт USB Type-C.

Стоимость смартфона Redmi K30i 5G составляет 262 долларов. Продажи начнутся 2 июня.

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