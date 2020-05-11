Представлен смартфон Redmi K30 5G Extreme Edition на базе Snapdragon 768G

Бренд Redmi официально представил смартфон Redmi K30 5G Extreme Edition, главным отличием которого от Redmi K30 5G стала новая однокристальная система Snapdragon 768G.

Устройство получило 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Hz.

Смартфон стал первым из коммерческих устройств, который получил новейший процессор Qualcomm Snapdragon 768G, производящийся с использованием 7-нм техпроцесса. Однокристальная система включает одно высококлассное ядро Cortex-A76 @2,8 GHz; одно высокопроизводительное ядро Cortex-A76 @2,4 GHz и шесть энергоэффективных ядер ARM Cortex-A55 @1,8 GHz. Производитель заявляет, что процессорные ядра работают на 30% быстрее, чем CPU Snapdragon 855. Мобильная платформа обеспечивает поддержку сетей пятого поколения благодаря 5G-модему Snapdragon X52. В качестве графического процессора выступает Adreno 620. Новинка оснащена 6 Gb оперативной и 128 Gb энергонезависимой флеш-памяти.

Основная камера включает четыре модуля: главный на 64 Мп (Sony IMX686), 8 Мп (широкоугольные линзы), 5 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (датчик глубины). В экран устройства врезана двойная фронтальная камера, включающая сенсоры на 20 Мп и 2 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Операционная система — Android 10 + MIUI 11. В наличии модуль NFC, инфракрасный датчик для управления бытовыми устройствами, 3,5-мм аудиоразъем. За разблокировку гаджета отвечает интегрированный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев.

Стоимость смартфона Redmi K30 5G Extreme Edition в Китае составляет ориентировочно 282 доллара.