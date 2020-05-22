Представлен Samsung Terrace: телевизор для использования вне помещения

Компания Samsung Electronics представила линейку телевизоров под названием Terrace, в которую вошли три модели c диагоналями 55, 65, и 75 дюймов. Телевизоры предназначены для использования вне помещения.

Устройства получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP55 и дисплей с внушительной яркостью, позволяющей устроить киносеанс на улице даже в солнечную погоду. Максимальная яркость дисплеев составляет 2000 нит. Для сравнения, у обычных телевизоров показатель редко превышает 600 нит, а для мониторов считается нормой 250-300 нит.

Все модели Samsung Terrace получили QLED-экран с разрешением 4К, с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и частотой обновления 120 Hz.

В качестве программной платформы производитель выбрал фирменную прошивку Samsung Smart TV на базе Tizen OS, которая включает в себя популярные потоковые приложения и сервисы, такие как Apple TV, iTunes, Apple Music и AirPlay 2. За возможности беспроводного подключения отвечают встроенные модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.

Рекомендованные цены на телевизоры Samsung Terrace:

55 дюймов — 3,5 тыс. долларов;

65 дюймов — 5 тыс. долларов;

75 дюймов — 6,5 тыс. долларов.

Также Samsung представила звуковую панель Terrace Soundbar мощностью 20 Вт. Для подключения источников видеосигнала предусмотрены три порта HDMI.