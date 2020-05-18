18.05.2020

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Представлен прототип надувного электровелосипеда Poimo

Poimo

Инженеры Токийского университета представили прототип надувного электрического велосипеда Poimo, который можно хранить в обычном рюкзаке.

Электровелосипед Poimo (Portable and Inflatable Mobility) был представлен на конференции ACM CHI, посвященной взаимодействию людей и машин.

Его корпус состоит из термопластичного полиуретана, а электромотор и аккумулятор расположены на дне устройства. Примерно за минуту, при помощи насоса, велосипед приобретает нужную форму — одновременно стабильную и комфортную для сиденья (разработчики указывают давление в 40 — 50 кПа). Вместе с тем, устройство помещается в рюкзак и способно выдержать вес взрослого человека. Точные технические характеристики не разглашаются.

В сложенном состоянии рюкзак с Poimo весит всего 5,5 кг, а сама надувная подушка — 2,3 кг. Создатели отмечают, что в финальной версии вес будет меньше. В рюкзаке находятся съемные колеса, руль, бесколлекторный двигатель и насос.

После различных доработок разработчики объявят стоимость и дату начала продаж.

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